Ritrovato in salvo anziano disperso nei boschi di Monte Alto di Adro (BS)

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nella tarda serata di venerdì 17 ottobre, i Vigili del Fuoco sono stati attivati per la scomparsa di un uomo di 80 anni in località Monte Alto di Adro, in provincia di Brescia.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, supportate da diversi nuclei specializzati, tra cui TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e IMSI Catcher. Contestualmente è stato attivato l’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia, che ha elaborato i dati del telefono cellulare del disperso per restringere l’area di ricerca.

Alle ore 4:00, grazie alla strumentazione IMSI Catcher installata sui mezzi in campo, è stato possibile triangolare e individuare la posizione del telefono in una zona boschiva. A seguito di una battuta nell’area indicata, l’uomo è stato individuato e tratto in salvo. Presentava sintomi di ipotermia ed è stato affidato alle cure del personale sanitario.

L’operazione ha visto la collaborazione di diverse componenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dimostrando l’efficacia dell’integrazione tra tecnologia avanzata e competenze operative nelle attività di ricerca e soccorso. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con i tecnici del CNSAS.