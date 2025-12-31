mercoledì, Dicembre 31, 2025
Vigili del fuoco

Fuga di gas a Fai della Paganella.

Attorno alle 11:20 allertati i vigili del fuoco per una fuga di gas a Fai della Paganella. La perdita sarebbe avvenuta a seguito di un danno accidentale ad una tubatura sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco volontari locali supportati dai permanenti di Trent o e da UnaReti che si sta occupando del ripristino dell’area. Subito la zona è stata messa in sicurezza e non ci sono feriti. Si attengono le prossime ore per ottenere maggiori informazioni in merito.

