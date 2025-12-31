VIDEO – Lamezia Terme, incendio deposito e attività commerciale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale, con il supporto di autobotti per il rifornimento idrico, di un’autoscala e di un’autobotte da 25.000 litri proveniente dal Distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco di Lamezia Terme, sono impegnate in via San Bruno, nel comune di Lamezia Terme, per l’incendio di un magazzino adibito a deposito e attività commerciale, ubicato al piano strada di una struttura di tre piani fuori terra.

Le fiamme hanno interessato completamente il locale commerciale, propagandosi all’interno della tromba delle scale e coinvolgendo i piani superiori dell’edificio.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha consentito, in una prima fase, il salvataggio mediante autoscala di un nucleo familiare di cittadini extracomunitari dimorante al secondo piano, nonché di una donna con disabilità allettata e del suo cagnolino presenti al primo piano.

Alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono impegnate complessivamente 20 unità dei vigili del fuoco, coordinate dal funzionario di soccorso.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo; al momento nessuna ipotesi viene esclusa.