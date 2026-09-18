VIGILI DEL FUOCO, GRAVE CARENZA DI MEZZI SPECIALI

Ai vigili del fuoco mancano mezzi speciali. A lanciare l’allarme su una situazione definita gravissima sono i rappresentanti dei sindacati di categoria: Conapo, Uil, Cisl e Cgil. Il comando di Vicenza è attualmente sprovvisto di alcuni mezzi speciali indispensabili per garantire interventi adeguati sul territorio. Manca l’autoscala, fondamentale sia come supporto alle squadre impegnate negli incendi, sia per il soccorso in quota. I mezzi più vetusti sono in manutenzione, ma qualche giorno fa si è guastata anche l’autoscala più recente.

L’altra criticità riguarda l’autogru, mezzo indispensabile in caso di incidenti stradali. Il veicolo in dotazione al comando berico è del 1990 e a causa dei guasti è spesso fuori servizio nonostante le ingenti spese sostenute per le riparazioni. Una carenza segnalata più volte ma rimasta inascoltata.

Un mezzo nuovo eviterebbe di doverlo richiedere ad altri comandi, procedura che allunga inevitabilmente i tempi di intervento visto che un’autogrù viaggia a 60km orari.

Da qui la richiesta dei sindacati: dotare il comando di mezzi adeguati e affidabili per dare risposte alle emergenze, tanto più in situazioni nelle quali pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte.

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