Incendio a Solfagnano, le fiamme bruciano campo per poi distruggere delle rimesse

Un incendio si è sviluppato in un terreno agricolo nell’area di Solfagnano, frazione di Perugia. Le fiamme – per cause da accertare – hanno prima colpito un campo sospinte da raffiche di vento che hanno ampliato il raggio d’azione del fuoco. Infatti sono andate distrutte anche dei depositi di legna e altre piccole rimesse fino ad arrivare ad una vecchia roulotte presente nella proprietà andata a fuoco. Fondamentale l’arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno arginato il perimetro dell’incendio per poi spegnerlo definitivamente. Non ci sono feriti.

https://www.perugiatoday.it/cronaca/foto-notizia-incendio-a-solfagnano-le-fiamme-divorano-delle-strutture-intervento-dei-vigili-del-fuoco.html

© PerugiaToday