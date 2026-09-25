VIDEO – Esplosione in un edificio nel centro storico di Atene. Tre feriti e diversi dispersi

Almeno tre persone sono rimaste ferite questo venerdì mattina presto a seguito di una potente esplosione avvenuta intorno alle 7:30 ora locale in un edificio situato nel quartiere di Plaka, nel centro di Atene. I soccorritori stanno lavorando sull’ipotesi che fino a cinque persone possano essere rimaste intrappolate sotto le macerie dell’edificio crollato.

Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza di un hotel vicino mostrano il momento della deflagrazione che ha scosso questo edificio di tre piani. In uno degli appartamenti viveva una coppia di anziani, mentre un altro era affittato a tre turisti stranieri, che al momento risultano dispersi, secondo quanto riportato dall’emittente ERT.

I feriti non risiedevano nell’edificio danneggiato: due di loro si trovavano in un edificio adiacente al momento dell’esplosione e il terzo stava camminando per strada. L’onda d’urto ha causato danni significativi ad altri edifici vicini e a numerosi veicoli, oltre a interessare parte delle infrastrutture urbane della zona.

La principale pista investigativa indica una possibile fuga di gas come origine dell’esplosione, dopo che diversi vicini e passanti hanno riferito di aver avvertito un forte odore prima dell’esplosione.

https://www.democrata.es/en/international/three-injured-and-several-missing-after-an-explosion-in-a-building-in-the-old-town-of-athens