CERSAIE 2026, LA CASA TORNA A ESSERE VISSUTA

ROBERTA PICCA

Materia, natura e benessere ridisegnano gli spazi dell’abitare. Da Bologna emerge una ceramica sempre più personalizzabile, lontana dall’effetto vetrina e vicina alla vita quotidiana.

di Roberta Picca

Si è chiusa venerdì a Bologna la 43ª edizione di Cersaie, il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno. Cinque giornate tra nuove collezioni, ricerca, tecnologia e progettazione che hanno raccontato molto più delle tendenze del design: hanno mostrato un nuovo modo di pensare la casa.

Una casa meno costruita per stupire e sempre più pensata per essere vissuta, accogliere e creare benessere.

È questa una delle sensazioni più nette che resta dopo aver attraversato i padiglioni di Cersaie 2026. La casa che emerge dalle nuove collezioni della ceramica italiana non sembra più chiedere di essere fotografata. Chiede di essere vissuta.

Meno “wow effect”, dunque, e più comfort, materia e benessere. È un ritorno alla dimensione quotidiana dell’abitare: spazi capaci di accogliere, proteggere e favorire le relazioni tra le persone.

Il primo segnale arriva dal colore. Negli stand ha dominato il verde, declinato in moltissime sfumature. È il colore della natura, ma anche della calma: richiama erbe selvatiche, boschi, acque termali e profondità marine. Accanto compaiono terre, argille e cotti, con tonalità calde e corpose.

Ma le palette raccontano soltanto una parte della ricerca. La vera rivoluzione è nelle superfici. Gli smalti diventano protagonisti, cambiano con la luce, acquistano profondità e generano riflessi. Il gloss convive con l’ultra matt e uno stesso colore può assumere differenti densità visive.

La natura si conferma il grande archivio creativo della ceramica contemporanea. Pietre, arenarie, lave, fossili, erosioni e stratificazioni millenarie vengono reinterpretati con dettagli sorprendenti. Riemergono cocciopesto, graniglie e Palladiana. Le superfici sembrano conservare una memoria geologica, mentre la tecnologia permette di trasferire sul gres venature, rilievi e tracce del tempo.

E proprio l’imperfezione diventa un valore.

Spatolature, incisioni e irregolarità non vengono più nascoste: vengono progettate. È una sorta di imperfezione controllata, capace di restituire alla produzione industriale il fascino del gesto manuale.

Il riferimento al wabi-sabi giapponese è evidente, ma il viaggio delle ispirazioni attraversa epoche e continenti. Dai tatami si passa alle geometrie di Castel del Monte, dai cassettoni del Pantheon alle ogive delle cattedrali gotiche. Segni antichi che la ceramica trasforma in bassorilievi, incisioni e strutture tridimensionali.

Cambiano anche i formati. Le grandi lastre diventano quasi monoliti, esaltando la forza del gres porcellanato, mentre mosaici, brick e piccoli moduli consentono composizioni sempre più libere. Persino la Palladiana viene reinterpretata attraverso un “caos controllato”: forme apparentemente casuali governate dalla precisione della tecnologia.

Poi c’è la luce. Non è più soltanto qualcosa che illumina una superficie: entra nel progetto. Viene riflessa dagli smalti, assorbita dalle finiture opache, spezzata dai rilievi e restituita in modo differente dalle strutture tridimensionali.

Dietro collezioni che a un primo sguardo possono apparire simili si scopre così una ricerca enorme: formati differenti, superfici piatte o scolpite, finiture, smalti, spessori e combinazioni cromatiche moltiplicano le possibilità a disposizione di progettisti e consumatori.

È questa, forse, la vera indicazione lasciata da Cersaie 2026: la ceramica non vuole più imporre uno stile, ma offrire gli strumenti per costruirne uno personale.

La piastrella diventa una pagina bianca e la ceramica un abito su misura per chi abita lo spazio.

E il lusso contemporaneo raccontato quest’anno a Bologna sembra essere proprio questo: non una casa perfetta da mostrare, ma una casa nella quale stare bene.

Roberta Picca

Tel. 392 156 0773