Accortezze, cura e prevenzione contro le zanzare – Intanto, i topi ballano

CESARE BALSAMINI

specializzato in disinfestazioni, derattizzazioni e sanificazioni

Cesare quali consigli puoi darci per combattere il problema delle zanzare tigri?

Esiste un’Ordinanza del Comune di Roma che vede un protocollo contro le zanzare dove va seguita una lotta integrata che permette una riduzione di almeno il 60%. A Roma sono vietati i cannoni atomizzatori, tranne particolari eccezioni. Gli Insetticidi poi devono essere a bassissimo impatto ambientale.

Quali “accortezze” i cittadini devono prendere per evitare la diffusione delle zanzare? Occorre non abbandonare in giro contenitori che si possano riempire d’acqua, pulire i sottovasi ed i contenitori dei fiori nei cimiteri. Attenzione alle grondaie, all’immondizia ed a ciò che crea ristagni come teloni, pozzetti e tombini che vanno trattati con pasticche o prodotti specifici. La lotta integrata va fatta unendo più cose: pulizia del territorio ed attenzione all’ambiente, va mantenuto l’ordine.

Quando va fatta la disinfestazione? L’Azione larvicida da Marzo in poi fino ad Ottobre con prodotti specifici che servono a non far diventare adulti le larve. L’Adulticida appena c’è il caldo. Poi contro le zanzare adulte la disinfestazione va seguita con accuratezza tramite abbattimento o con trappole specifiche anche più complesse.

La prevenzione e la cura tutto l’anno anche contro i topi, le blatte (scarafaggi) e le mosche è fondamentale per contrastare la proliferazione degli infestanti come di tutti i danni conseguenti! Quando poi interviene Cesare, i topi smettono di ballare!