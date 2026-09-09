La rubrica dei sogni: i sogni che riporti dalle vacanze.

NUNZIA FASANO

Le vacanze sono finite e quel senso di malessere, nostalgia, a volte tristezza, ci conduce a rivedere le foto scattate, video, a ricordare …

I sogni, anche quelli, son stati più nitidi e ancora vivi nella pelle e nel cuore. Cosa mi fa stare male nel rientro dalle vacanze? Cosa mi manca? Di cosa ho bisogno?

Settembre è un inizio per usare il coraggio, solo ascoltandolo si riesce a rendere il sogno reale.

Non è un sogno impossibile ma, per trasformare i buoni propositi del rientro in risultati reali bisogna azionare comportamenti coerenti con i desideri.

Il rientro a casa porta chiarezza, perché dà la consapevolezza di quello che ci ha fatto stare bene, ci ha avvicinato di più a quello di cui si ha bisogno, al sogno personale, familiare, di lavoro, d’amore e non c’è occasione migliore per iniziare a cambiare il malessere, che senti, in un piano per cambiare la vita, con un passo alla volta.

Cosa ti ha fatto sentire te stessa in vacanza? Quella sensazione che senti è la direzione che puoi iniziare a dare. Non serve la perfezione, ma la coerenza con quello che hai già vissuto nella vacanza e con quello che vuoi ora.

Le vacanze sono finite, per quest’estate, ma i sogni continuano.

Quale sogno ti sei portato a casa in valigia? Scrivimelo alla direzione del Faro. Inizia da lì.

Dott.ssa Nunzia Fasano

Psicologa, Psicoterapeuta,

Interpretazione dei sogni, EMDR

Salita del Poggio Laurentino, 18 Roma

nunziafasano@nunziafasano.com

cell. 347 6611972