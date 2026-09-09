LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

DARIA COLICA – VALERIA ZUCCARELLO

Come noto, la gestione di un edificio condominiale richiede precisione, trasparenza e il rispetto di precisi obblighi normativi e contabili ed il mandato conferito all’amministratore si fonda sul rapporto di fiducia e sulla diligenza del buon padre di famiglia.

I condòmini pertanto hanno il diritto di pretendere la massima trasparenza nella gestione del patrimonio comune. Tra gli obblighi fondamentali dell’amministratore vi sono infatti:

La tenuta e l’aggiornamento del registro di contabilità

Il transito di tutte le entrate e le uscite su uno specifico conto corrente intestato al condominio (art. 1129 c.c.)

intestato al condominio (art. 1129 c.c.) La redazione del rendiconto condominiale entro tempo ben preciso

entro tempo ben preciso La riscossione dei contributi e il recupero dei crediti verso i condòmini morosi

Le violazioni a tali obblighi sono state individuate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla prassi giurisprudenziale come “gravi irregolarità” che legittimano la revoca giudiziale dell’amministratore, attivabile anche su ricorso del singolo condomino.

Negli ultimi mesi ad esempio, la Corte di Cassazione e i Tribunali di merito hanno fatto luce su un tema particolarmente sentito: la legittimità del rifiuto del compenso all’amministratore in caso di grave violazione dei doveri di mandato qualora la gestione sia caratterizzata da omissioni documentali, o in caso di mancato recupero delle morosità o pagamenti non tracciati o se l’amministratore non ha adempiuto alla propria prestazione in modo utile per il condominio.

Il mancato rispetto delle regole di rendicontazione e tracciabilità non espone l’amministratore solo alla revoca, ma fa venir meno il sinallagma contrattuale, azzerando di fatto il suo diritto a percepire il compenso per l’opera svolta e per l’effetto l’assemblea o il giudice possono dichiarare decaduto il diritto al compenso e, in caso di accertati danni patrimoniali, condannare il professionista al risarcimento del danno.

Pertanto quando le sue azioni o omissioni travalicano i limiti della corretta gestione, causando un danno economico effettivo, i condomini hanno il diritto di agire legalmente per ottenerne il risarcimento.

Avv. Daria Colica e Avv. Valeria Zuccarello

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