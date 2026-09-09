Il Festival Virgili tra tappe canore ed eventi culturali a Roma

MARCO CAVATTONI

Non si sono ancora esauriti gli echi della splendida serata finale del Premio Virgili 2026, tenutasi il 10 maggio scorso, nella suggestiva cornice della Sala Baldini in piazza Campitelli, nel centro di Roma.

La Finale della gara canora ha visto trionfare il bravissimo cantante Marco Vicini La Rocca (in arte Marvin), che vi invitiamo a seguire su tutte le piattaforme social, a cui sono stati destinati i 1.000 euro donati dalla EOS2021 srl a sostegno dell’approfondimento e studio musicale.

Il Premio canoro Luciano Virgili si conferma così un’occasione unica per chi desidera affermarsi, confrontarsi, emergere, mettersi alla prova, in discussione e mostrare al pubblico ciò che la musica può raccontare attraverso la propria voce, interpretando il repertorio di Luciano Virgili, che ricordiamo rappresenta il meglio della musica italiana dalla fine dell’800 fino agli anni ‘60. Annunciamo ora, in anteprima, che stiamo organizzando un convegno dal titolo “Roma Capitale della canzone”, in un posto storicamente e musicalmente molto suggestivo che non vogliamo ancora svelare.

Vi invitiamo perciò a seguirci, per rimanere informati sulle iniziative associative e sul Festival Virgili, sulla rivista Il Faro, sui social della Bunker Records (facebook, youtube – BunkerecordsRoma) e del Festival (luciano_virgili su instagram), a visitare il sito www.lucianovirgili.it o contattare l’Associazione Bunker Records all’indirizzo mail bunkerecordsroma@gmail.com o chiamare od inviare un messaggi al tel. 334 2757719