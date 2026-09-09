Successo per l’evento “Regista di Eventi” a Villa Galanti



Lo scorso 16 giugno, la splendida cornice di Villa Galanti ha ospitato l’evento “Regista di Eventi”, un’intensa giornata che ha saputo fondere formazione, cultura, alta moda e networking, registrando la partecipazione di oltre 200 tra professionisti e imprenditori.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di importanti associazioni d’impresa, datoriali e di network — tra cui CNI, Confemi, Confepi, Inlire e Bexb — oltre alla copertura mediatica di testate come Il Faro in Rete e l’emittente Rete Oro.

Formazione, Arte e Moda

Ore 14:30 – Formazione & Business: La giornata si è aperta con un congresso d’informazione e formazione dedicato al mondo dell’impresa e al management.

La giornata si è aperta con un congresso d’informazione e formazione dedicato al mondo dell’impresa e al management. Arte Contemporanea: I preziosi giardini all’italiana della villa hanno fatto da sfondo a due mostre d’arte contemporanea, curando un’esposizione di dipinti e sculture firmati da artisti italiani, bielorussi, bulgari e rumeni.

I preziosi giardini all’italiana della villa hanno fatto da sfondo a due mostre d’arte contemporanea, curando un’esposizione di dipinti e sculture firmati da artisti italiani, bielorussi, bulgari e rumeni. Alta Moda e Gioielli: Ad allietare l’atmosfera durante la serata, eleganti sfilate di moda con abiti firmati e gioielli di altissimo valore.

Solidarietà e l’Opera Core dell’Event Management

Un momento di alto valore etico è stato dedicato alla responsabilità sociale con la presentazione della White Paper della Luxury Network Association. A illustrare il percorso dell’associazione — costantemente in prima linea nella sensibilizzazione e nelle azioni di charity a sostegno della ricerca sulle malattie rare — è intervenuto in veste di relatore e frontman il presidente Vittorio Savoia.

A coronamento della giornata, il vertice culturale ed emozionale dell’evento: l’attesa presentazione del volume “Regista di eventi: dall’ispirazione all’esecuzione”, opera autorevole firmata da Massimiliano Tremonti, che ha visto la partecipazione in veste di ospite d’eccezione e autore della prefazione del Prof. Timoteo Galanti, chirurgo e storico.

Il testo si propone come una vera e propria guida strategica ed esecutiva per il settore dell’event management, tracciando con visione e rigore tecnico la linea di confine tra intuizione e successo organizzativo. L’intervento dell’autore ha contagiato la platea di energia e determinazione, arricchendo i complessi aspetti metodologici e le best practice di settore con l’intensità di autentiche storie di vita e interviste di alto profilo.

Cena d’Eccellenza e Spettacoli sotto le Stelle

Il passaggio tra arte, musica e cultura è stato accompagnato da un raffinato percorso gastronomico firmato Mediterranea Ricevimenti. La serata si è poi accesa con: