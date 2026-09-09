GRAN GALA’ ITALIA per 1 anno in onda TV su 100 canali

Prenota la tua intervista nel talk-variety delle eccellenze

Sono state registrate negli studi di Gold TV a Roma, le nuove puntate della 6^ Ed. del talk-variety “Gran Galà Italia” che per un anno saranno trasmesse su 100 canali TV regionali e nazionali. La produzione è della Mediterraneos Production di Gianni Gandi, compositore, musicista, insieme a Elena Presti, (cantante, attrice e giornalista) conduttrice della trasmissione stessa. Co-conduttore del programma Alfredo Nolasco (giornalista ed ex disc-jockey).

Tante le eccellenze musicali, del mondo culturale, sociale ed imprenditoriale.

Per quanti vogliono cogliere questa opportunità , possono ancora promuovere il proprio Brand con un’intervista o con Spot pubblicitari che saranno inseriti all’interno delle diverse puntate.

Il Faro di Valentina Tacchi (Ufficio stampa) è partner dalla prima edizione di Gran Galà Italia e diffonde anche in rete su www.ilfaroinrete.it i talenti dei protagonisti! Per info. Tel. 338 5932747

www.elenapresti.com – giannigandi@yahoo.com