Valentina Tacchi – AMBASCIATRICE DELLA CULTURA P.I.C.
GIAN MARIA FERRI
Il Premio Internazionale della Cultura – P.I.C. torna in Campidoglio e con lui tornano i suoi Ambasciatori: persone scelte per rappresentare e diffondere i valori che animano il Premio.
Tra loro Valentina Tacchi, Ambasciatrice della Cultura P.I.C., da sempre impegnata nel mondo della comunicazione e dell’editoria e direttrice del free press Il Faro.
In qualità di Ambasciatrice, Valentina contribuisce al percorso del P.I.C. anche attraverso l’individuazione e la proposta di persone, storie e realtà meritevoli di essere portate all’attenzione del Premio.
Roma – Campidoglio, Sala della Protomoteca – Mercoledì 23 settembre 2026 – Ore 17.00
Un nuovo appuntamento per continuare a riconoscere chi, attraverso il proprio percorso e il proprio impegno, contribuisce concretamente alla Cultura nelle sue diverse espressioni.