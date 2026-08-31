martedì, Settembre 1, 2026
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Valentina Tacchi – AMBASCIATRICE DELLA CULTURA P.I.C.

Il Faro

GIAN MARIA FERRI

Il Premio Internazionale della Cultura – P.I.C. torna in Campidoglio e con lui tornano i suoi Ambasciatori: persone scelte per rappresentare e diffondere i valori che animano il Premio.

Tra loro Valentina Tacchi, Ambasciatrice della Cultura P.I.C., da sempre impegnata nel mondo della comunicazione e dell’editoria e direttrice del free press Il Faro.

In qualità di Ambasciatrice, Valentina contribuisce al percorso del P.I.C. anche attraverso l’individuazione e la proposta di persone, storie e realtà meritevoli di essere portate all’attenzione del Premio.

📍 Roma – Campidoglio, Sala della Protomoteca – 📅 Mercoledì 23 settembre 2026 – 🕔 Ore 17.00

Un nuovo appuntamento per continuare a riconoscere chi, attraverso il proprio percorso e il proprio impegno, contribuisce concretamente alla Cultura nelle sue diverse espressioni.

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