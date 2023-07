Cos’é il sistema terapeutico transdermico?

Spread the love

ELVIRA PARACINI

Il sistema terapeutico transdermico utilizza strisce in cui è memorizzato il principio attivo. Queste bande vengono applicate sulla pelle e le sostanze attive vengono assorbite e raggiungono i capillari cutanei e quindi nella circolazione generale, distribuendosi nei tessuti.

Vantaggi del sistema terapeutico transdermico: La sua biodisponibilità è notevole, in quanto non vi è alcun effetto dose-perdita rispetto a rimedi ingeriti che passano la prima transizione attraverso il fegato. È sicuro e comodo particolarmente per chi ha sensibilità nello stomaco o in generale nel sistema digestivo. È molto utile per chi ha difficoltà a deglutire (come bambini e anziani) o a ricordare cosa prendere. Essendo veicolato attraverso la pelle, quindi direttamente in circolo, le sostanze attive hanno efficacia in minor tempo rispetto alla somministrazione orale.

Per le sue caratteristiche ha una alta biosponibilità essendo a lento e lungo rilascio e per lo stesso motivo non c’è il rischio di reazioni gravi di allergie o effetti collaterali ai componenti in quanto tale rischio viene ridotto in maniera significativa. Infatti, il corpo assorbe a poco a poco i principi attivi, per cui non si corre il rischio di una importante reazione allergica.

COSA CONTENGONO I CEROTTI CHE USANO IL SISTEMA TERAPEUTICO TRANSDERMICO E A COSA SERVONO?

I componenti da cui vengono estratte le sostanze attive, provengono esclusivamente da elementi della natura e vanno ad agire su diversi aspetti vitali. Ottimi per la depurazione, per alleviare dolori osteoarticolari, per il benessere della pelle, degli occhi, per un sonno ristoratore, per una maggiore energia, per la sessualità maschile e femminile, o per migliorare la funzionalità cerebrale.

Alcuni dei più importanti componenti naturali:

Ginseng Rosso Coreano – Saponine – Ioni D’argento – Collagene – Germanio Organico – Condroitina, Glucosammina e Metilsulfonimetano (msm) – Zenzero – Aloe – L Arginina ­– Vitamine del gruppo B, C, D – Guaranà – Capsaicina – Garcinia Cambogia – Melatonina – Oli essenziali – Omega 3 – Maca.

Info: 3494506194 – lestradedibenessere@gmail.com