Come cambiano le nuove regole sulla Ztl Fascia Verde di Roma

Spread the love

AURORA FELICI

Da sei mesi la “Ztl Fascia Verde” di Roma è diventata oggetto di dibattito e discussione negli ultimi tempi, sollevando diverse questioni riguardo alle multe e alla localizzazione dei varchi all’interno dell’area. Il sindaco Roberto Gualtieri, per sensibilizzare i cittadini a ridurre traffico ed emissioni, non esclude modifiche. Attualmente è previsto che la “Ztl Fascia Verde” in un’area di 21 Km vietarà la circolazione dalle 7.30 alle 20.30 nei giorni feriali a 39 mila auto, camion e moto. Da Novembre verranno compresi anche i veicoli a benzina Euro 3 e quelli diesel Euro 4. Le telecamere, per impedire la trasgressione delle regole, saranno collocate in 51 varchi e sanzioneranno multe salate a partire da 163 euro. Da novembre 2024 il divieto di accesso comprenderà inoltre gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e gli Euro 5 diesel.

È permessa la circolazione nella Ztl Fascia Verde a tutte le automobili classe Euro 6, ovvero quelle immatricolate a partire dal 1 Settembre 2015, alimentate sia a diesel che a benzina. Gli ibridi e le auto elettriche sono compresi nella categoria di auto con meno impatto sull’ambiente. Non da meno saranno le auto Euro 5 alimentate a benzina, immatricolate dopo il 2009.

Le deroghe potranno essere ottenute dai veicoli con contrassegno per persone con disabilità, dagli autobus pubblici, dai veicoli della polizia, dai veicoli del soccorso stradale e per le emergenze anche sociali, dai veicoli per la gestione dei rifiuti e per la gestione emergenziale del verde.

La Fascia Verde di Roma rappresenta un’importante misura per limitare l’accesso al centro storico della città. La multa può arrivare, in alcuni casi, anche a 658 euro. In caso di violazione recidiva del divieto è prevista la sospensione della patente fino a 30 giorni. Aurora Felici