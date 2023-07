ZIGHNI – (Ricetta etnica tradizionale dell’Africa)

Spread the love

MARIA TERESA SANGIORGI

Ingredienti per 4 persone

Polpa di Manzo 400 gr. – Pomodori 300 gr. – Riso a chicco lungo 170 gr. – Uova sode 3 – Cipolla 80 gr – Spicchi d’aglio 2 – Prezzemolo 40 gr. – Peperoncino 1 – Farina di frumento – Sale e pepe – Olio extra vergine di oliva

Sbucciare e tritare cipolla ed Aglio, tritare anche il prezzemolo. Soffriggere il tutto in un tegame con dell’olio ed aggiungere poi pomodori pelati fatti a pezzetti, il Peperoncino ed un bicchiere d’acqua salata. Portare ad ebollizione e proseguire la cottura a fuoco moderato per circa 15 minuti. Nel frattempo tagliare la carne a tocchetti e far rassodare le uova. Passati i 15 minuti versare nel tegame la carne e far cuocere a fuoco lento per circa un’ora aggiustando se necessario di sale ed aggiungendo le uova sode leggermente infarinate . Lessare a parte il riso e passarlo infine, su un piatto da portata e circondarlo con lo stufato di carne ed uova.

Buon Appetito