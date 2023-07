Spread the love

DARIA COLICA

In qualità di inviata addetta Stampa del Giornale Il Faro, ho avuto la possibilità di partecipare alla THE FOREST FACTOR cioè alla Conferenza Internazionale tenutasi in data 06 e 07 Giugno 2023 presso l’Aula Magna Dipartimento Architettura Università degli Studi Roma 3 e promossa dall’Arma dei Carabinieri in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.



La mia presenza ha permesso di farmi portavoce delle tematiche ambientali di cui le Autorità Istituzionali nazionali presenti hanno discusso approfonditamente dinanzi una

folta platea proveniente da ogni parte del mondo. Interventi costruttivi ed esplicativi sono stati quelli del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministro della Sovranità Alimentare e delle Foreste O.le Francesco Lollobrigida oltre al contributo di autorevoli partners tra cui Coldiretti, Ispra, Crea, Fao.

Tra gli altri, esperti del settore scientifico e rappresentanti di organizzazioni internazionali, Università e Giornalisti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare le autorità forestali nazionali e di adottare le più opportune misure per combattere il disboscamento, la deforestazione, la desertificazione ed il commercio illegale di specie selvatiche.