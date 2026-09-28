I Vigili del fuoco al Pet Film Festival

VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha partecipato alla IX edizione del Pet Film Festival, la rassegna cinematografica dedicata al mondo degli animali, con uno stand allestito per far conoscere al pubblico alcune delle attività svolte quotidianamente dai Vigili del fuoco. La manifestazione, che si è tenuta dal 25 al 27 settembre alla Casa del cinema di Roma, quest’anno ha reso omaggio a San Francesco d’Assisi in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla sua scomparsa.

Tra le iniziative proposte, i visitatori hanno avuto la possibilità di indossare visori di realtà aumentata e vivere un’esperienza immersiva che simulava la partecipazione a un intervento dei Vigili del fuoco. Attraverso la tecnologia, è stato così possibile avvicinarsi alle dinamiche di un’operazione di soccorso e conoscere, in maniera interattiva, il lavoro dei professionisti impegnati nelle emergenze.

Particolare interesse ha suscitato anche la presenza delle unità cinofile dei Vigili del fuoco. I conduttori, insieme ai loro compagni a quattro zampe, hanno proposto un breve saggio delle attività svolte dai nuclei cinofili, mostrando al pubblico alcune delle tecniche impiegate nelle operazioni di ricerca e soccorso.

La partecipazione al festival ha rappresentato un’importante occasione di incontro e divulgazione, permettendo ai visitatori di conoscere più da vicino il lavoro del Corpo nazionale e il ruolo delle unità cinofile nelle attività di soccorso.