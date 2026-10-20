Prata di Pordenone, incendio nella notte in un’azienda di plastica: tetto e macchinari in fiamme

Un incendio è scoppiato nella notte presso l’azienda Sattec Dbs Gomma in zona industriale a Prata di Pordenone.

Erano quasi le 2 di martedì 20 ottobre, quando è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Pordenone assieme alle squadre provenienti da San Vito al Tagliamento e Motta di Livenza.

Giunti sul posto, i pompieri hanno aperto un varco per entrare nell’azienda, che al momento dell’incendio era vuota, e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio che aveva coinvolto alcuni macchinari e parte del tetto, riuscendo a contenere le fiamme prima che si propagassero all’intera struttura dell’azienda.

Spento il fuoco i soccorritori hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate a alla messa in sicurezza dello stabilimento terminando le operazioni alle 7.00 del mattino.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.

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