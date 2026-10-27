Roma, Andrea Tuba è argento alla Mezzaluna Cup di pattinaggio sul ghiaccio, specialità danza

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Sabato 24 e domenica 25 ottobre si è svolta al palaghiaccio di Mentana (Roma) la Mezzaluna Cup, tradizionale appuntamento di carattere internazionale dedicato alla danza sul ghiacchio che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per la specialità.

La competizione ha richiamato nella Capitale 11 coppie di caratura internazionale tra le quali ha spiccato quella dei padroni di casa formata Giulia Isabella Paolino (Ghiaccio Mezzaluna) e Andrea Tuba, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse.

La coppia azzurra ha conquistato la piazza d’onore grazie ai 185.14 punti complessivi, ottenuti sommando i 76.72 della Rhythm Dance con 108.42 della Free Dance, dietro solamente la coppia finlandese composta da Juulia Turkkila e Matthias Versluis, primi con 201,20 punti.