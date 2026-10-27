Napoli, la Direzione VV.F. Campania celebra la Viola Scotto di Carlo, insignita del Collare d Oro al Merito Sportivo

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolta il 23 ottobre, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, la cerimonia ufficiale in onore di Viola Scotto di Carlo, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, recentemente insignita del Collare d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza dello sport italiano, conferitole lo scorso 12 ottobre.

La cerimonia, fortemente voluta dal Direttore Regionale ing. Michele Mazzaro, ha rappresentato l’occasione per tributare il giusto riconoscimento ai prestigiosi successi internazionali conseguiti dalla giovane atleta; nel suo discorso, il vertice regionale ha espresso profondo entusiasmo per l’impegno e la tenacia mostrati da Viola, definendola un nitido esempio di talento e di etica del lavoro.

È intervenuto il Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, ing. Giuseppe Paduano, che ha posto l’accento sul valore simbolico della nuotatrice, definendo Viola una vera e propria stella polare per le attività sportive territoriali e per le nuove generazioni.

L’atleta partenopea, entusiasta per l’accoglienza riservatole dal Direttore e da tutto il personale della Direzione VV.F. Campania, ha dichiarato di essere orgogliosa di far parte di questa grande famiglia e di poterla rappresentare attraverso i suoi impegni agonistici con il G.S.VV.F. Fiamme Rosse.

Alla presenza del personale Istruttore ginnico-sportivo e di Nuoto per Salvamento della regione, il Vice Direttore Ginnico Sportivo Luca Cenni ha tracciato il quadro dei successi agonistici, ripercorrendo i momenti salienti dello straordinario palmarès di Viola ed evidenziando come l’atleta rappresenti un fondamentale esempio di promozione dello sport, inteso anche come strumento essenziale per il mantenimento dell’efficienza fisica di tutto il personale Vigile del Fuoco.

Il conferimento del Collare d’Oro al Merito Sportivo rappresenta il coronamento di un percorso di eccellenza e testimonia come talento, sacrificio e perseveranza possano tradursi in risultati di assoluto rilievo, diventando così motivo d’orgoglio e concorrendo ad accrescere il valore ed il prestigio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.