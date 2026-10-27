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Hammamet (TUN), Alessandra Tavola sale sul podio della Coppa del Mondo under 20 di Fioretto

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolta ad Hammamet (TUN) nei giorni 24 e 25 ottobre la seconda tappa di coppa del mondo under 20 di Fioretto.

Alessandra Tavola, in forza al G.S. VV.F. Fiamme Rosse, ha conquistato il Bronzo nella prova a squadre insieme alle azzurre Mariavittoria Berretta, Ludovica Franzoni e Greta Saioni.  

La squadra Italiana, ammessa per diritto di ranking ai quarti di finale, ha battuto 45-26 l’Australia, approdando in semifinale dove ha sfidato la Russia. Le azzurrine, in un match combattuto e condotto per lunghi tratti, sono state superate per 45-40 e dirottate così alla finale per il bronzo. Nell’assalto per il terzo posto, contro la Francia, le fiorettiste italiane sono riuscite ad imporsi nettamente con il punteggio 45-33 che è valso il terzo posto.

Bene anche la prova individuale dove l’atleta dei Vigili del fuoco si è fermata ai quarti di finale ottenendo comunque un ottimo quinto posto.

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