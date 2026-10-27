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Bucarest (ROU), Teodoro Del Vecchio conquista la medaglia d oro in occasione del Dracula Open di Taekwondo

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolto nei giorni 24 e 25 ottobre presso il Venue of Sala Plivalenta di Bucarest (ROU) l’edizione 2026 del Dracula Open di Taekwondo, trofeo di tipo G1 valido per il ranking di qualificazione Olimpica e Mondiale.

Teodoro Del Vecchio, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, seguito all’angolo dal maestro C.S. Francesco Laface, ha dominato la categoria di peso -63kg, vincendo la medaglia d’oro e conquistando 10 preziosi punti per il ranking internazionale.

L’atleta dei Vigili del fuoco, dopo aver passato i trentaduesimi di finale per 2-1 il moldavo Kirill Navraciuc ed i sedicesimi per 2-0 lo spagnolo Nicolas Fernandez Ayarza, ha regolato ai quarti sempre per 2-0 il rumeno Boloage Alexandru Dorin. In semifinale ha poi battuto lo spagnolo David Bello Muñoz per abbandono mentre in finale si è imposto per 2-1 sul bulgaro Stanislav Mitkov.

Nulla da fare, invece, per Sofia Zampetti e Andrea Conti, gli altri due atleti delle Fiamme Rosse in gara, entrambi fermati al secondo turno al termini di incontri molto equilibrati e combattuti fino all’ultimo colpo.

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