Concluso il secondo corso per operatori D.O.S. del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO

SENIGALLIA (AN) – Si è concluso presso l’aeroporto di Fano (PU) il secondo corso per operatori D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, svolto presso il Centro Territoriale di Formazione di Senigallia (AN). Il corso, organizzato dalla Direzione Centrale per la Formazione, ha permesso l’abilitazione di 20 nuove unità D.O.S., che saranno impiegate per la direzione e il coordinamento dei mezzi aerei e delle squadre di intervento a terra in occasione di incendi boschivi.

Durante il percorso formativo, della durata di due settimane, sono state approfondite le tecniche antincendio in ambiente forestale e le diverse tipologie di aeromobili impiegati nella lotta agli incendi boschivi, integrandole con argomenti che spaziano dalla cartografia all’orientamento in ambiente rurale e forestale, alle tecniche di topografia applicata al soccorso, alla meteorologia.

È stata inoltre particolarmente curata la standardizzazione del linguaggio aeronautico ICAO (International Civil Aviation Organization), che prevede l’addestramento alle comunicazioni radio T.B.T. (terra-bordo-terra), con l’ausilio di un simulatore informatico in grado di riprodurre numerosi scenari d’intervento.

A conclusione della fase formativa, gli allievi hanno conseguito l’abilitazione alle funzioni D.O.S. attraverso un’esercitazione sul campo, con la gestione di uno scenario simulato di incendio boschivo in un’area di interfaccia urbano-rurale. L’attività ha previsto l’impiego reale di un velivolo antincendio Canadair CL-415, che ha effettuato sganci di estinguente all’interno dell’aeroporto di Fano.

Si ringrazia l’Amministrazione comunale di Fano e la Società di gestione dell’aeroporto cittadino per la collaborazione e per aver dato la disponibilità della superficie aeroportuale per lo svolgimento dell’attività addestrativa.