VIDEO – Visita del Capo del Corpo Nazionale nelle Marche

DIREZIONE REGIONALE VIILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ANCONA – Nella giornata di lunedì, il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Marco Ghimenti, accompagnato dal Direttore centrale per la Formazione, Francesco Notaro, è stato accolto presso l’aeroporto di Falconara Marittima dal Direttore regionale Marche, Vincenzo Bennardo, e dal Comandante di Ancona, Giuseppe Costa.

La delegazione ha quindi incontrato il collega rimasto infortunato durante un intervento a Sirolo il 2 luglio scorso, manifestandogli la vicinanza del Corpo nazionale.

Successivamente, ha raggiunto il Comando dei Vigili del fuoco di Ancona, dove ha visitato le sedi e incontrato il personale operativo e amministrativo. La visita è proseguita presso la Direzione regionale Marche, dove il Capo del Corpo ha incontrato i Comandanti provinciali.

La giornata si è conclusa presso il Centro di Formazione Territoriale di Senigallia (AN), dove la delegazione ha visitato gli spazi dedicati alle attività formative del personale.