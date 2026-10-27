Ondata di maltempo nella provincia di Matera, interventi dei Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 21 Ottobre 2026, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera sono state intensamente impegnate per far fronte alle numerose richieste di soccorso pervenute alla Sala Operativa.

Fino alle ore 16:00, si sono registrati complessivamente 16 interventi riconducibili all’ondata di maltempo: 10 interventi effettuati nella città di Matera, 6 interventi nelle diverse aree della provincia.

Le tipologie di intervento hanno riguardato prevalentemente allagamenti, tubazioni ostruite di raccolta delle acque piovane, rimozione e messa in sicurezza di alberi o rami pericolanti.

Al momento non si segnalano danni ingenti a cose o persone, né si registrano particolari situazioni di criticità per la pubblica incolumità. Si sono verificati unicamente temporanei rallentamenti alla circolazione stradale dovuti alla caduta di alcuni alberi e ramaglie sulle sedi viarie, prontamente rimossi dalle squadre operative.

I Vigili del Fuoco proseguono nell’opera di monitoraggio del territorio e nel completamento degli interventi richiesti.