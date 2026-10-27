Incidente stradale SS340 galleria Cernobbio – due feriti in codice giallo

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 10.45 – intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale SS340 galleria Cernobbio. Tre autovetture coinvolte, una donna estricata dall’abitacolo.

Si segnalano due feriti codice giallo Sant’Anna e uno in assistenza in posto.

Galleria chiusa al transito

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Tre auto coinvolte, una donna rimasta intrappolata nell’abitacolo e la galleria chiusa al traffico. È il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, martedì 27 ottobre, lungo la statale Regina, all’interno della galleria di Cernobbio.

L’allarme è scattato intorno alle 10.36. Secondo le prime informazioni diffuse da Areu, nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui una donna di 68 anni e un uomo di 70.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli. Una donna è stata estratta dall’abitacolo di una delle auto coinvolte.

https://www.quicomo.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-galleria-cernobbio-lago-como-regina-chiusa.html