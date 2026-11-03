I funerali solenni dei quattro militari italiani morti nell’incidente dell’elicottero in Bosnia. L’omelia: “Seminatori di germogli di pace”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, alle Esequie solenni del Capitano Franco Adriano Zecchillo, del Sergente Maggiore Simone Ruggia, del Sergente Maggiore Claudio Marchesi e del Sergente Maggiore Laura Procacci, i quattro militari italiani che hanno perso la vita nell’incidente elicotteristico avvenuto il 29 ottobre scorso in Bosnia.

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Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i funerali solenni di Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, morti il 29 ottobre nello schianto di un elicottero CH-47 durante la missione Eufor Althea.

Sono presenti Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Meloni, con i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Le bare, avvolte nella bandiera tricolore, sono state accolte da un picchetto d’onore e portate a spalla dai commilitoni.



Le loro fotografie sui feretri dei sergenti dell’Aviazione dell’Esercito, Simone Ruggia e Claudio Marchesi, del tenente Franco Adriano Zecchillo e della sergente Laura Procacci del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/11/03/i-funerali-solenni-dei-quattro-militari-italiani-morti-nellincidente-dellelicottero-in-bosnia_925b4889-4149-4b99-8c99-c39e52474bfa.html