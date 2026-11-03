Giallo in viale Forlanini: dalle acque del canale Lambro spunta il cadavere di un uomo

Milano, 3 novembre 2026 – Dinamica e cause della morte sono, al momento, ancora un mistero. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono impegnati nelle operazioni di recupero di un corpo senza vita nelle acque del canale Lambro in viale Forlanini. La zona del ritrovamento è nei pressi di una concessionaria di auto. Al momento si conosce solo il sesso: il cadavere appartiene a un uomo.

Sul posto è presente una task-force dei vigili del fuoco: al lavoro i sommozzatori, i tecnici del nucleo Soccorso acquatico e gli operatori della Aps del distaccamento di piazzale Cuoco.

Sono arrivati anche carabinieri e agenti della polizia locale: starà a loro stabilire cause e dinamica del decesso. La zona è stata cinturata proprio per consentire gli accertamenti. È presente anche il medico legale, che ha accertato la morte e collabora con le forze dell’ordine nei rilievi.

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