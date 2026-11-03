Paura al Verano, 71enne precipita nella tomba di famiglia: ceduto il pavimento della cappella

Era andato al cimitero per rendere omaggio ai propri cari, portando con sé un mazzo di fiori. Ma durante la visita al Verano è precipitato all’interno della tomba di famiglia, dopo che una parte del pavimento della cappella ha improvvisamente ceduto. Protagonista dell’incidente un uomo romano di 71 anni, soccorso nella giornata di lunedì 2 novembre, proprio in occasione della commemorazione dei defunti. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno nell’area del Bassopiano Pincetto. L’anziano non si sarebbe accorto del cedimento del solaio, che ha aperto una voragine nella quale è finito. Nella caduta ha riportato un taglio alla testa.

Le urla, i soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco

Le grida dell’uomo hanno attirato l’attenzione degli altri visitatori presenti nel cimitero. A intervenire per primi sono stati due addetti alla vigilanza, che hanno allertato il Numero unico per le emergenze 112 e richiesto l’arrivo di un’ambulanza. Per recuperare il 71enne dalla buca è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato al personale sanitario e trasportato al Policlinico Umberto I. È rimasto vigile durante le operazioni di soccorso ed è stato sottoposto agli accertamenti medici. La ferita alla testa è stata medicata e l’uomo è rimasto in osservazione. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sono gravi.

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