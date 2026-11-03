Monte Mario, l’Ufficio Antincendi intitolato a Michele Pullo.

VIGILI DEL FUOCO – CONFSAL

Una giornata dedicata alla memoria, al riconoscimento del servizio e al valore delle persone. Il Comando di Roma dei Vigili del Fuoco ha ricordato due figure del Corpo, intitolando l’Ufficio Decentrato di Prevenzione Incendi a Michele Pullo e il Distaccamento di Monte Mario a Paolo Martinelli. Presente la struttura provinciale della CONFSAL Vigili del Fuoco.

Il 15 ottobre 2026, presso la sede di Monte Mario, il Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha dedicato un importante momento di commemorazione alla memoria del Direttore Coordinatore Speciale Michele Pullo, scomparso il 30 settembre 2023, intitolandogli l’Ufficio Decentrato di Prevenzione Incendi.

Un gesto dal forte valore simbolico e umano, che testimonia il legame tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le donne e gli uomini che, nel corso della propria carriera, hanno contribuito con professionalità, dedizione e competenza alla crescita dell’Amministrazione.

«Questo riconoscimento dimostra che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non dimentica nessuno», ha dichiarato Cristiano Giordani, Segretario Provinciale di Roma della CONFSAL Vigili del Fuoco. «Non si tratta di un semplice atto formale, ma della testimonianza concreta di un modo di essere e di sentirsi parte di una comunità, capace di conservare il ricordo di chi ha dedicato la propria vita al servizio degli altri».

Michele Pullo ha rappresentato un punto di riferimento per il Comando di Roma, distinguendosi nell’ambito del Soccorso Tecnico Urgente, anche a livello nazionale e internazionale, e nel settore della prevenzione incendi per Roma e provincia. La sua professionalità e il suo contributo rimangono parte della storia e del patrimonio umano del Corpo.