Cerimonia di commemorazione a Norcia in occasione del decimo anniversario del terremoto del 30 ottobre 2016

VIGILI DEL FUOCO

Terremoto Centro Italia, dieci anni dopo: Vigili del Fuoco alla cerimonia di commemorazione a Norcia.

In occasione del decimo anniversario del terremoto che il 30 ottobre 2016 colpì il Centro Italia e, in particolare, il territorio di Norcia, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha partecipato alla solenne cerimonia di commemorazione.

Alla toccante celebrazione, accompagnata dalle note della Banda Musicale del Corpo Nazionale, hanno preso parte il Prefetto Paolo Canaparo, il Direttore Regionale dell’Umbria arch. Valter Cirillo e una delegazione di Vigili del Fuoco guidata dal Comandante VV.F. di Perugia ing. Rocco Mastroianni.

A dieci anni da quella tragica giornata, i Vigili del Fuoco hanno rinnovato il proprio commosso ricordo, ripercorrendo con la memoria i drammatici momenti dei soccorsi e l’impegno profuso per prestare assistenza alle popolazioni colpite.

Per i Vigili del Fuoco, il terremoto del Centro Italia non rappresenta soltanto una pagina significativa della storia del soccorso nel nostro Paese, ma anche un patrimonio prezioso di esperienza, competenze e umanità, che continua a guidare il loro operato al servizio della comunità.