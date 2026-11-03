martedì, Novembre 3, 2026
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Schiacciato da una pressa in un cartonificio, morto un operaio

Il Faro

Fabriano (Ancona), 3 novembre 2026 – Dopo lo strazio per la morte per ustioni di un operaio un mese dopo nello stabilimento anconetano di Fincantieri, questa mattina attorno alle 9 si è verificato un altro incidente mortale sul lavoro.

La tragedia in un cartonificio di Fabriano: un operaio di 57 anni, di origine straniera, è deceduto mentre lavorava a una pressa nello stabilimento Biondi di via Bachelet.

Sul posto, tra gli altri, i vigili del fuoco e i sanitari, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, l’operaio sarebbe stato schiacciato da una pressa, riportando lesioni risultate poi fatali. 

https://www.ilrestodelcarlino.it/ancona/cronaca/schiacciato-morto-operaio-env80mh1

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