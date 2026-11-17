Incidente sul lavoro nel Siracusano: due operai sono rimasti feriti oggi a Lentini, dopo che l’autogru su cui lavoravano si è ribaltata per il cedimento del marciapiede.

I due erano nel cestello del mezzo e sono rimasti incastrati tra le lamiere. Alle 13.50 è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini.

Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri della compagnia di Lentini. I vigili del fuoco hanno liberato i due operai e li hanno affidati ai sanitari. Gli operai sono stati poi trasferiti in elisoccorso all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

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