VIGILI EL FUOCO

È stato presentato oggi nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, il Calendario 2027 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, intitolato “Visioni”, firmato dall’artista Lorenzo Mattotti e realizzato grazie alla partnership con il Gruppo FS.

Un progetto che affida all’arte il compito di raccontare l’identità e i valori dei vigili del fuoco attraverso dodici tavole, nelle quali il linguaggio visivo e la forza espressiva del colore interpretano la missione quotidiana del Corpo nazionale. Un racconto che invita a guardare oltre la dimensione immediata del soccorso, per cogliere il significato più profondo di un impegno al servizio del Paese.

Alla cerimonia sono intervenuti il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, il Capo Dipartimento Attilio Visconti, il Capo del Corpo nazionale Marco Ghimenti.

Nel corso dell’evento sono stati sottolineati il valore del calendario come strumento di comunicazione e rappresentazione dell’identità istituzionale e il ruolo dell’arte nel dare forma e visibilità ai principi che guidano l’attività dei vigili del fuoco: coraggio, professionalità, senso del dovere e vicinanza ai cittadini.

“Un incontro tra arte e istituzioni per celebrare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – ha detto il sottosegretario Prisco – un impegno spesso raccontato nei momenti più drammatici. Quando tutti fuggono dal pericolo, c’è chi va nella direzione opposta per soccorrere gli altri, diventando l’ultima mano a cui aggrapparsi nei momenti più difficili”.

“Quest’anno il calendario dei Vigili del fuoco ha un’evoluzione artistica, che mi fa andare oltre la realtà consueta dell’intervento: mi ha portato a vedere una tranquillità, quella che prova una persona in difficoltà quando li vede arrivare” ha detto il Capo Dipartimento Visconti.

Nel suo intervento il Capo del Corpo ha posto l’attenzione sulla loc

ation della presentazione, “Essere qui, nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – ha detto Ghimenti – è un momento che dà spessore alla nostra anima e ai nostri pensieri. Le illustrazioni di questo calendario lasciano spazio all’interpretazione di chi lo guarda, alla ricerca soggettiva per capire cosa succede”.

Il titolo Visioni richiama la capacità di osservare la realtà da prospettive nuove e di riconoscere, dietro ogni intervento, il valore umano e professionale di chi opera quotidianamente per la sicurezza delle persone”. Le tavole di Mattotti rendono omaggio non soltanto al coraggio, ma anche alla preparazione, alla dedizione e al senso di responsabilità che contraddistinguono il Corpo nazionale, con un linguaggio capace di parlare a un pubblico ampio e di avvicinare anche le nuove generazioni.

La cerimonia, presentata da Beppe Convertini, è stata impreziosita dalle emozionanti esibizioni dei Twin Violins e da un’intensa lettura interpretata da Michele Enrico Montesano, che hanno contribuito a rendere l’appuntamento un momento di particolare coinvolgimento e partecipazione.