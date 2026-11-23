Un incendio si è sviluppato nella notte in un’azienda agrituristica di Vicoli. Il rogo, secondo le prime informazioni, ha interessato la struttura, che si estende su una superficie di alcune centinaia di metri quadrati.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Pescara e dai Distaccamenti di Alanno e Penne, impegnate nelle operazioni di spegnimento. Le attività di bonifica dell’area sono ancora in corso.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Per gli accertamenti sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Civitaquana e della Compagnia di Penne.