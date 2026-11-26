VINCHIATURO. Scantinati, garage e terrazzi allagati dopo le forti piogge che nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre hanno investito la provincia di Campobasso. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, concentrati soprattutto nei comuni di Bojano e Vinchiaturo, le zone più colpite dalla perturbazione. Le squadre hanno operato per tutta la notte per far defluire l’acqua accumulata negli edifici.

A Vinchiaturo, nella zona residenziale «La Grande Quercia», alcuni abitanti, spaventati da quanto stava accadendo, sono usciti dalle proprie abitazioni e si sono riparati nelle auto. Le immagini degli interventi si riferiscono proprio a quest’area. La situazione si è normalizzata soltanto alle prime luci dell’alba, quando la perturbazione è passata.

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