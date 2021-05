Napoli, sfida tra clan a Ponticelli: tre bombe in 4 giorni. Terrore nel quartiere: «Chiusi in casa»

Please follow and like us:

Un intero quartiere tenuto in scacco dalla guerra di Camorra. Una vera inciviltà. In queste notti di primavera le strade rimbombano di esplosioni che fungono da avvertimento tra clan rivali che si contendono il territorio. A Ponticelli la paura è tornata per la terza volta in pochi giorni: ancora una volta in via Vera Lombardi, ancora una volta di notte — intorno alle 23.30 — è stata udita una deflagrazione e numerose telefonate di persone preoccupate sono arrivate ai numeri di emergenza. La tensione è alta dopo i due ordigni e «a stesa» (una pratica utilizzata dai giovani camorristi per seminare il terrore piazzando grossi petardi o sparando all’impazzata contro le saracinesche dei negozi) registrata tra martedì e mercoledì. Da mesi a Ponticelli si susseguono gli episodi di violenza, spesso a scopo dimostrativo: due gruppi criminali, i Casella e i De Micco, si contendono il controllo delle attività illecite.