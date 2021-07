Video – Crollo di una gru edile sulla facciata di un palazzo di 6 piani.

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Dalle 13 i vigili del fuoco del comando di Milano stanno intervenendo in via Pier Paolo Pasolini, nel comune di Rozzano, per la caduta di una gru edile sulla facciata di un palazzo di 6 piani.

Nell’incidente non è rimasta coinvolta nessuna personale; le squadre sul posto, dopo aver evacuato i 30 appartamenti presenti nella struttura, sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.