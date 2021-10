Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Arezzo – Vigili del fuoco di Arezzo al lavoro dalle ore 16:15 per l’incendio in un’azienda che lavora metalli in via Achille Grandi, zona Ovest della città. Alle operazioni di spegnimento partecipano sette squadre, anche con rinforzi da Firenze, Prato e Siena, ed il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Firenze.