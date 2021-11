Scuola, in arrivo nuovo protocollo: Dad solo con tre positivi

Spread the love



giornaledibrescia.it – urly.it/3g6gd

Nonostante l’andamento in risalita dei contagi, cambiano le regole per la scuola come annunciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Tra oggi e domani sarà approvato dal governo il nuovo protocollo. L’obiettivo è quello di mantenere la scuola in presenza limitando al minimimo la Didattica a distanza». L’ottava bozza dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sembra essere definitiva e verrà trasmessa presto a scuole e Regioni.

A differenza di quanto fatto finora, quando bastava un solo studente positivo per lasciare a casa tutta la classe, adesso serviranno 2 alunni positivi per provocare l’isolamento dei non vaccinati e 3 casi di positività per mettere in Dad tutta la classe. Un sistema questo che sembra premiare gli studenti (sopra i 12 anni) che hanno deciso di vaccinarsi, ottenendo così il Green pass.

Inoltre, non saranno i dirigenti scolastici a far scattare la didattica a distanza in caso di presenza di uno studente positivo, ma le autorità sanitarie.