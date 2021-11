Quota 102: come funziona e chi accede alla pensione anticipata

Spread the love



La Quota 102 in Legge di Bilancio 2022 entra in vigore il primo gennaio: come funziona? Vediamo in questa guida ai requisiti e alla domanda, come accedere alla nuova misura di flessibilità per la pensione anticipata prevista dalla Manovra, che nella sostanza è identica alla Quota 100, con la sola differenza di innalzare di due anni il requisito anagrafico. Con una considerazione: il passaggio della Legge Bilancio in Parlamento, prima della sua entrata in vigore, potrebbe ancora riservare qualche sorpresa. Nel frattempo facciamo il punto su quanto è previsto dal testo del disegno di legge approvato dal Governo

La Quota 102, a cui si può accedere dal 1° gennaio per chi ne matura i requisiti entro il 31 dicembre 2022, permette di andare pensione con 64 anni di età e 38 di contributi. Le altre regole sono quelle della Quota 100 (di cui all’articolo 14 del dl 4/2019),