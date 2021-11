Video – UMBRIA, esercitazione per posti di comando e manovre operative

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si è conclusa, con le ultime prove in programma ed il successivo de-briefing, la terza settimana di esercitazione nazionale per posti di comando e manovre operative che ha visto impegnati, in otto scenari emergenziali, circa trecento unità operative dei comandi provinciali di Perugia e Terni.

Nell’esercitazione, organizzata dalla Direzione Centrale per l’Emergenza, il personale interessato ha avuto modo di addestrarsi a fronteggiare scenari definiti al fine di constatare i tempi di risposta e le criticità che potrebbero riscontrarsi durante un’emergenza. In questa settimana, che ha visto coinvolte oltre all’Umbria le Direzioni regionali di Liguria ed Emilia Romagna, gli scenari operativi sono stati dislocati tra Perugia e Terni: a Perugia vi erano quelli riguardanti l’impiego di sistemi innovativi di spegnimento, le Tecniche di Pronto Soccorso Sanitario (TPSS) e le manovre in campo Nucleare Batteriologico, Chimico e Radiologico (NBCR), a Foligno sono state effettuate operazioni di ricerca a persone disperse, a Terni simulate manovre speleo alpino fluviali, mentre a Norcia erano in azione le squadre USAR (Urban Search And Rescue), specializzate nella ricerca e soccorso di persone disperse sotto le macerie di una struttura interessata da un crollo, e il nucleo NIS (Nucleo Interventi Speciali) abilitato nella messa in sicurezza di edifici attraverso operare provvisionali.