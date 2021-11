La pandemia dei non vaccinati è arrivata anche in Italia?

Spread the love



I non vaccinati rischiano il contagio sei volte in più di chi è vaccinato tra gli under 40 e quattro volte in più dai 40 anni in su. Basterebbero questi dati per capire come la nuova ondata di Covid-19 possa essere una pandemia dei non vaccinati, così come è stata già definita in Germania.

I dati dell’Istituto superiore di sanità, riportati dal Corriere della Sera, mostrano i calcoli effettuati sull’incidenza dei positivi al Covid ogni 100mila abitanti. Le cifre sono aggiornate al 24 ottobre e non registrano quindi l’ultima risalita della curva di questi giorni. Inoltre dimostrano perché probabilmente si seguirà la strada di Israele che ha deciso di somministrare la terza dose in seguito alla diminuzione della protezione del vaccino. Vediamo cosa dicono i dati.