Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 8.15 del 9 novembre, la squadra del distaccamento di Arona è intervenuta a Nebbiuno per soccorrere un capriolo rimasto incastrato in ringhiera. I Vigili del fuoco, con l’utilizzo del divaricatore manuale, hanno liberato l’animale e lo hanno affidato al personale del Rifugio Milletta per le cure del caso