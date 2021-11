Abusi, i vescovi francesi chiedono aiuto al Papa

Spread the love



LOURDES , 09 novembre, 2021 / 2:00 PM (ACI Stampa).-

Al termine di una plenaria arrivata a un mese dalla pubblicazione del rapporto CIASE che dettagliava la situazione degli abusi in Francia, i vescovi francesi hanno preso le prime decisioni per rispondere agli abusi: stabiliranno un fondo per compensare le vittime, finanziato con la vendita di alcuni immobili della Conferenza Episcopale, ma allo stesso tempo hanno chiesto “al Papa, dal quale deriva la loro missione, di inviare una equipe di visitatori per valutare questa missione in materia di protezione dei minori e per dare, se necessario, il seguito dopo la loro visita”.

La dichiarazione finale dei vescovi francesi aveva come epigrafe “Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”, un chiaro segnale dell’impegno che i vescovi vogliono prendere nel contrastare l’abuso dei minori. Il rapporto del CIASE, che si basava su stime, metteva in luce gli abusi commessi negli ultimi settanta anni, ma in particolare negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso nei convitti per adolescenti e in altri luoghi sotto la responsabilità dell’autorità ecclesiastica.

Tra le decisioni prese, quelle di affidare al giurista Marie Derain de Vaucresson la presidenza dell’Istanza Nazionale Indipendente di Riconoscimento e Riparazione, organismo stabilito proprio per procedere ad una analisi delle denunce ed eventualmente ai risarcimenti stabiliti.

Verranno costituiti "dei gruppi di lavoro composti da laici, diaconi, preti, persone consacrate, vescovi", cui verranno affidate le vittime degli abusi, e che avranno il compito di affrontare nove questioni chiave che vengono proprio dal rapporto del CIASE: condivisione delle buone pratiche; confessioni e accompagnamento spirituale; accompagnamento dei preti coinvolti