L’auto va a sbattere e poi viene travolta da un’altra: muore una giovane

Spread the love



larena,it – urly.it/3gdj2

Incidente stradale mortale per una giovane donna intorno a mezzanotte e mezza in via Speranza nel territorio comunale di Zevio dove, secondo le prime ricostruzioni, una Opel Corsa di colore rosso, guidata da un giovane di San Martino Buon Albergo che viaggiava con una ragazza, residente a Verona, in direzione di Zevio, è uscita di strada andando a sbattere contro un segnale stradale e rimbalzando nella corsia opposta.