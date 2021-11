Video – 50 interventi svolti per il maltempo nel cagliaritano. Recuperate con l’elicottero cinque persona bloccate dall’esondazione di un torrente a Villa San Pietro

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Prosegue l’impegno dei vigili del fuoco nel territorio di Cagliari colpito dalla tarda serata di ieri da forti piogge: effettuati 50 interventi per prosciugamenti, salvataggi e assistenza a persone bloccate in casa dall’acqua.

A Sant’Anna Arresi è stato ritrovato il corpo privo di vita dell’anziano disperso da stamattina nei pressi di un torrente ingrossato dalle forti piogge.

A Villa San Pietro in località Su Lilloni l’elicottero dei vigili del fuoco, proveniente dal reparto volo di Alghero, ha recuperato 5 persone che avevano trovato riparo su un albero per l’esondazione di un vicino torrente. Sempre nella stessa zona le squadre fluviali sono in contatto con 4 cacciatori bloccati dall’innalzamento del livello dell’acqua di un torrente esondato e stanno iniziando le operazioni per il loro recupero via terra.

Inviate in rinforzo dai Comandi di Sassari e Nuoro verso il capoluogo sardo.

Nel video il soccorso a effettuato con l’elicottero a Villa San Pietro.