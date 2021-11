Giornata mondiale del diabete: la sede dei vigili del fuoco s’illumina di blu

Spread the love



Il diabete è una patologia che colpisce in Italia circa 5 milioni di persone. Un’incidenza tutt’altro che trascurabile, soprattutto se si tiene conto che rappresenta uno dei fattori di maggiore rischio nel caso in cui si contragga il virus Sars-Cov2 e si sviluppi la malattia covid 19. Il 14 novembre si celebra la Giornata mondiale del diabete proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alla necessità di prevenire e adottare stili di vita che ne limito l’insorgenza o gli effetti negativi. Anche le istituzioni vogliono fare la loro parte con un piccolo ma ben visibile segnale. Per l’occasione il comando dei vigili del fuoco di Como (via Valleggio) nella giornata di oggi sarà illumnato di blu, il colore simbolo della lotta contro il diabete.